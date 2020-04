Ils ont été dirigés vers une unité spéciale

Un quatrième détenu de la prison de Turnhout, dans la province d'Anvers, a été testé positif au coronavirus. Trois membres du personnel ont également été testés positifs, rapporte l'administration pénitentiaire, mercredi. Detoutes les prisons belges, celle de Turnhout compte le plus grand nombre d'infections.

Le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 dans l'ensemble des prisons belges est passé à sept, ces derniers jours. Après des infections antérieures, à Turnhout et Forest, deux détenus à Namur et un à Turnhout ont encore été testés positifs.

Trois des prisonniers contaminés de Turnhout et les deux de Namur ont d'ailleurs été transférés dans une unité spéciale de la prison de Bruges. Le quatrième détenu de Turnhout est hospitalisé aux soins intensifs dans un hôpital extérieur tandis que celui de Forest se trouve dans un hôpital hors de Bruxelles.

Les prisonniers présentant certains symptômes, tels que la fièvre, sont médicalement isolés. Il y en avait 54 mardi soir. Concernant le personnel pénitentiaire, les derniers chiffres, qui datent de lundi, font état de 32 cas avérés d'infection.

La cause du nombre étonnamment élevé de contaminations à la prison de Turnhout n'est pas claire. Selon la porte-parole de l'administration pénitentiaire, tout est mis en œuvre pour assurer une protection préventive maximale aux détenus. "Dès le premier cas d'infection le 24 mars, nous avons immédiatement distribué 350 masques au personnel et aux détenus chargés de la distribution des repas", explique-t-elle. "Une semaine plus tard, 150 autres masques buccaux ont été livrés et d'autres suivront mercredi. Les mesures sanitaires seront resserrées à la prison de Turnhout en cas de besoin."