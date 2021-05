Carole Mawet et Claire Biettlot, deux entrepreneuses namuroises lancent Taura, un réseau féminin! Différent des réseaux professionnels qui ne s’adressent qu’aux entrepreneuses, Elles indiquent : "Taura relie et éveille toutes les femmes, peu importe ce qu’elles font dans la vie : employée, entrepreneuse, mère au foyer, en réflexion, en pause ou en projet!"

Taura réunit les femmes lors de soirées conférences hors du commun. Au programme ? La présentation d’un livre autour du développement personnel, un repas Walking Diner pour faire émerger les rencontres et plein de surprises. Les deux premières soirées de lancement auront lieu ces 28 juin et 1er juillet au restaurant les 7 Meuses à Profondeville.

Les partenaires du projet indiquent : "Nous vivons dans un monde en transition et les changements s’amorcent de tous côtés ! Tant au sein de la société qu’à l’intérieur de nous, beaucoup de choses sont en train de bouger et d’évoluer." A travers le réseau Taura, Carole et Claire veulent mettre à l’honneur la puissance de l’énergie féminine dans ces bouleversements, accompagner et éveiller les femmes pour créer le monde de demain.

"En participant aux rencontres Taura, les femmes vont pouvoir s’outiller pour mieux se connaître, se faire confiance et rayonner. Tout est en nous ! Nous avons toutes un potentiel immense au fond de nous-mêmes. Pour se reconnecter à tous ces trésors qui sommeillent en nous et les faire rayonner, la vie nous invite à partir à l’aventure, celle qui nous mène vers nous-même. Le chemin est prometteur mais il n’est pas facile à emprunter. Il n’y a pas de baguette magique… Enlever toutes les couches qui nous éloignent de notre puissance prend du temps. Nous avançons à notre propre rythme, en quête de clés pour déconstruire nos croyances limitantes, lâcher prise, soigner nos blessures sources de blocages, oser se reconnecter à qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment …Faire partie du réseau Taura, c’est s’ouvrir à un nouveau monde de possibles, c’est découvrir et rencontrer des femmes inspirantes pour devenir la créatrice de sa propre vie et cheminer ensemble vers du Beau avec un grand B !"

Plus d’infos sur : www.taura.be