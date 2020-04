Les élèves en question sont Jérôme Pirotte en Conception mécanique DAO (Bachelier en Électromécanique de Seraing) et Pierre Schyns, en Mécatronique (Master en Sciences de l’Ingénieur industriel)

Deux étudiants de l’Hénallux font partie des « Red Bears » qui composent la Belgian Team pour l’EuroSkills de Graz en Autriche !

L'école explique : "Chaque sélection à une compétition du Mondial ou de l’Euro des métiers est un grand challenge pour nos étudiants du secteur technique. Deux sections ont l’habitude d’y participer : les électromécaniciens et les ingénieurs industriels. Cette fois encore, elles se distinguent dans l’équipe belge. Ce sont deux formations de métiers techniques à la pointe, et en pénurie, chacune dans leurs spécificités. Le mondial des métiers est une belle vitrine pour ces secteurs mis de côté par le grand public, et pourtant essentiels pour faire tourner notre monde actuel. C’est pourquoi, cette fois encore, nous sommes très fiers de nos étudiants sélectionnés pour faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique dans 18 compétitions à EuroSkills Graz du 6 au 10 janvier 2021 (cet événement devait initialement se dérouler fin septembre 2020). Comme les sportifs de haut niveau, ces 21 jeunes vont à présent se préparer pour affiner leurs compétences, avec l’aide de coaches professionnels qui les aideront à parfaire leur technique dans les moindres détails et avec une seule ambition : l’excellence."

