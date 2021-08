Les Journées Fermes Ouvertes auront lieu les 11 et 12 septembre et engloberont 33 fermes en Wallonie, ont indiqué lors d'une conférence de presse à Gerpinnes les responsables de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W). Parmi ces 33 fermes, on en retrouve sept en province de Namur et sept en province de Luxembourg. Le rendez-vous, qui en est à sa 24e édition, est organisé sur un triple mode de découverte, de dégustation et de détente. À cet égard, le ministre wallon de l'Agriculture Willy Borsus a rappelé que les Journées fermes ouvertes restaient un excellent moyen de découvrir le monde agricole dans les spécificités et les évolutions qui sont les siennes. Du 11 au 26 septembre se tiendra également l'opération Ma Quinzaine Locale groupant quant à elle quelque 200 points de vente en Wallonie : des magasins à la ferme, des coopératives, des plateformes numériques, des groupements d'achat en commun, des ceintures alimentaires. Les responsables de l'Apaq-W ont insisté sur la possibilité qu'offrait l'événement de rencontrer les producteurs.

Fermes participantes en province de Namur

Ferme de Beauffaux à La Bruyère

Ferme des peupliers à Ohey

Ferme du Pont des Dames à Aische

Les jardins de Vertumne à Ohey

Ferme de Corioule à Assesse

Ferme de la Bourgade à Somme-Leuze

Escargotière de Warnant





Fermes participantes en province de Luxembourg

Ferme du Château vert à Habay-la-Vieille

Ferme de la Croisette à Libramont

Ferme ô cheval à Arville



Ferme famille Gresse à Gouvy

Le verger d'à côté à Argimont

Ferme Houard à Bomal-sur-Ourthe

Chèvrerie du moulin de Wez à La Roche