Il y aura 1.600 jouets érotiques enfuis sous terre.

Cela fera déjà dix ans le 19 avril prochain que Soft Love organise sa traditionnelle chasse aux sextoys. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, deux fois plus de jouets érotiques que lors des éditions précédentes seront à déterrer. « 1.600 lots seront enfuis dans le champ cette année. Pour son 10e anniversaire, l’événement accueillera jusqu’à 6.500 chasseurs munis de leurs bêches. Parmi eux, 300 hommes seulement, à condition qu’ils se présentent déguisés », explique t-on chez Soft Love.

Les organisateurs indiquent avoir pris les devants pour faire face à l'afflux grandissant de visiteurs et ont prévu des navettes gratuites entre les parkings extérieurs au site et le lieu de rendez-vous. La traditionnelle braderie d’objets érotiques s’agrandit par ailleurs à l'occasion de ce 10e anniversaire et devient la plus grande d’Europe.

Pour participer à l'événement, des préventes obligatoires sont en vente depuis ce lundi au prix de 4€ (19€ avec une bêche) dans les Night and Day ou via www.librairie.be/billetterie/chasseauxsextoys. Les bénéfices des entrées seront intégralement reversés à Endométriose Belgique ASBL et Relais pour la vie.