Le procès des bourreaux de Dorian, un jeune homme 19 ans torturé et séquestré durant près de deux heures par plusieurs personnes qui l’accusaient d'avoir imposé des relations sexuelles non-consenties à celle qui était sa petite amie, la nuit du 24 au 25 juin 2019 à Fosses-la-Ville, est clôturé. En appel à Liège, trois d'entre eux ont écopé fin octobre de 7, 13 et 17 ans de prison.

Ce jeudi matin, deux autres individus impliqués dans ce dossier devaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur. Ils sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Ces deux garçons étaient présents la nuit durant laquelle Dorian a subi de nombreux sévices.

L’un d'eux était hébergé par Dorian. « Il était là, il a vu beaucoup de choses et est sorti plusieurs fois de la maison mais il n’a prévenu personne », a précisé le parquet de Namur qui a requis une peine de travail d'au moins 100 heures à son encontre.

Le second prévenu, qui faisait défaut, est quant à lui arrivé plus tard sur place. Il n’a pas participé aux faits de torture mais n’est pas non plus intervenu pour porter secours. « Il a vu certaines scènes. Il avait la possibilité de faire quelque chose comme appeler la police mais il n’a posé aucun geste actif », a poursuivi le ministère public qui a requis un an de prison à son encontre.



Jugement le 13 janvier.