Ils sont tombés nez à nez avec les propriétaires de l'habitation.

Deux jeunes réfugiés du centre Fedasil de Couvin ont été condamnés ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant à deux ans de prison avec sursis. Ils étaient poursuivis pour un vol et une tentative de vol commis à Nismes (Viroinval), la nuit du 21 août 2019.

Les deux individus ont été interpellés après être tombés nez à nez avec les propriétaires de l'habitation dans laquelle ils venaient de pénétrer. « J’étais à Viroinval car on cherchait du travail avec mon ami », a expliqué Mohand (26ans) lors de l'audience. « On avait bu et on n'avait pas de bus pour rentrer au centre Fedasil de Couvin. J’ai vu une fenêtre qui n’était pas fermée. Il faisait froid pour rester dehors. C'est en regardant s'il y avait quelqu'un que mon téléphone est tombé. J'ai juste voulu le récupérer », expliquait-il. Une version qui ne tenait pas la route selon le parquet de Namur puisque la fenêtre a été fracturée. Mais aussi parce qu'on était en plein été et que Mohand, malgré le "froid", était en claquettes...

Autre élément qui ne parlait pas en leur faveur, le fait qu'une tablette et un téléphone volés avant à Couvin ont été retrouvés sur eux lors de leur interpellation. Des biens qu'ils avaient, selon eux, achetés à un inconnu à la gare de Couvin. « On n'a que 7 euros par semaine au centre Fedasil, c’est difficile de pouvoir s’acheter des objets neufs. C’est pour ça qu’on les a achetés à l’homme de la gare. »

Les deux individus avaient par ailleurs déjà été condamnés ensemble pour des faits similaires, commis ensemble, en juin 2019.