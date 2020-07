Deux mineures ont été interpellées ce jeudi après avoir commis un vol et une tentative de vol dans le village de Tarcienne (Walcourt). Ces deux jeunes ont notamment tenté d'entrer dans une habitation inoccupée en forçant un châssis à l'aide d'un tournevis. Elles ont toutefois pris la fuite sans y parvenir. Elles ont également frappé à la porte d'une habitation occupée par un homme né dans les années 30'. Pendant que l'une d'elles parlait avec et détournait ainsi son attention, l’autre en a profité pour passer par la porte arrière du garage et entrer dans la maison. Elle a trouvé le portefeuille de la victime s'est emparée d'une somme avoisinant les 400€. Les deux mineurs ont finalement été interpellées dans un bus. « Elles ont vite avoué les faits mais ont précisé avoir remis le butin à une seconde équipe qui s’est évaporée dans la nature », a précisé le parquet de Namur. L'une des deux suspectes est déjà connue du Parquet de Namur pour un vol avec violence commis au début de cette année, à Sambreville. Les deux gamines ont été déférées devant le juge de la jeunesse avec une demande de placement en IPPJ.