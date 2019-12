Une petite voiture noire est recherchée par la police. Les jours des blessés, toujours hospitalisés, ne sont plus en danger.

Un accident avec délit de fuite s’est produit hier soir à 20h09 au rond-point du Grognon, à Namur, indique le parquet de Namur. Deux blessés de 68 et 70 ans ont été pris en charge dans un état grave au moments des faits.

Une dame, née en 1951, domicilié à Namur, a été conduite en ambulance au CHR. Elle reste hospitalisée ce samedi, mais ses jours ne sont plus en danger. Elle souffrirait d’une commotion cérébrale.

Un homme, né en 1949 et originaire de Beez, a lui été transporté au CHU Sainte-Elisabeth. Ses jours étaient également en danger au moment de la prise en charge, mais ce n'est plus le cas ce samedi. Il souffrirait néanmoins d’un pneumothorax, de fractures aux côtes et à la clavicule. Il reste hospitalisé.

Une voiture de petit gabarit et de couleur foncée a percuté deux personnes sur un passage pour piétons. Le véhicule a pris la fuite en direction de Salzinnes, selon des témoins sur place. L'un d'entre eux a pu prendre un début d’information sur l’immatriculation du véhicule, mais pas complètement.

Le parquet insiste sur le fait qu'il ne laissera ce délit de fuite sans suite. Il met en place une recherche active de ce véhicule. Il a émis un avis urgent de recherche . Le véhicule devrait avoir subit des dégâts à l’avant. Le parquet invite les témoins éventuels à se manifester