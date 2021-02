Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir adopter le vélo pour leurs déplacements. C’est pourquoi Pro Vélo développe son programme d’actions pour répondre aux nouvelles demandes et accompagner les néo-cyclistes.

Les testing de vélo à assistance électrique

Ces tests de trois mois avec un package mobilité et un accompagnement de l’équipe Pro Vélo permettent à de nombreuses personnes de se mettre en selle. Pour 95 % des participants, le VAE en test remplace un autre moyen de transport (pour 80 % d’entre eux, c’est la voiture). Chaque année, presque tous les participants se disent convaincus de continuer à se déplacer à vélo après le test. Étant donné la forte demande en 2020, le nombre de testeurs a été augmenté en 2021. À Namur, on passe de 50 à un potentiel de 85 et à Gembloux, de 25 à 40.

Le prix de cette expérience est de 255 € (= 85 €/mois) pour l'ensemble de la période de test (3 mois) et son package mobilité. Le montant de 255€ est entièrement déduit en cas d'achat du vélo en fin d'expérience.

Prochains départs à Namur : les samedis 06/03, 20/03,12/06, 03/07 et 18/09.

Prochains départs à Gembloux : les mercredis 10/03, 16/06 et 22/09.

Les tests de vélo cargo

Pro Velo propose des tests de 1, 2 ou 4 semaines d’un Bike43. Ce « vélo pour trois » est un cargo familial unique en son genre. Contrairement aux vélos bac classiques qui peuvent paraître lourds, encombrants et volumineux, le Bike43 permet de se faufiler facilement et de façon sécurisée dans la circulation.

Ce vélo belge est disponible en location sur simple réservation par mail ou téléphone. Précisez le poids de vos enfants pour que les sièges soient adaptés. L’équipe de Pro Velo se tient aussi toujours disponible pour donner des conseils sur les itinéraires et les équipements nécessaires.

Une semaine de tests coûte 100 €, deux semaines 200 € et trois ou quatre 300 €. Caution : 300 €. Le montant de la location entièrement déduit en cas d'achat d'un vélo.

Plus d’informations : namur@provelo.org et gembloux@provelo.org (www.provelo.org)