Les associations Le Rêve d’Aby et Help Animals ont procédé, coup sur coup, à deux saisies d’animaux maltraités, le 13 juin dernier.

L’objet de la première intervention concernait la prise en charge d’un poney et de sept chiens en détresse. « Le poney et les chiens semblent avoir été oubliés, remisés sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Sur base des constatations faites sur place, tout porte à croire que les animaux sont délaissés par leurs propriétaires et qu’ils n’ont pas reçu de soins depuis un bon moment », indique l’association Le Rêve d’Aby dans un communiqué. « Les chiens ont accès à une caravane vétuste et se partagent un terrain couvert de déjections. Ils sont parasités et, pour certains, perdent leur pelage. L’équipe de Help Animals parviendra à récupérer les sept chiens apeurés et à les emmener en sécurité au refuge d’Anderlecht. »

Le poney errait quant à lui dans une ancienne ferme et avait pour seul abri une vieille remise. « Il tente de fuir mais ne parvient qu’à faire quelques pas en raison de lourds problèmes de locomotion. Ses sabots sont extrêmement longs et ne lui permettent pas de marcher correctement. »

Lors de l’intervention, un second contrôle a été mené chez des habitants de la même rue chez qui des animaux négligés avaient déjà été saisis quelques mois plus tôt. « L’inspection des autorités se révèle salvatrice pour un bouc nain : l’animal vit enchaîné à un pneu et présente de sérieuses blessures. Il vit dans un espace très réduit, sans liberté de mouvement et sans possibilité de se mettre à l’abri. L’animal n’a pas accès à une surface herbeuse et se trouve seul 24h/24. De plus, le caprin semble souffrir en se déplaçant sur trois pattes. Le bout de la quatrième patte n’est plus qu’un moignon mal cicatrisé. L’équipe s’attelle rapidement à libérer le bouc de son attache et est finalement horrifiée de découvrir que la chaîne, très serrée, est entrée dans la peau de l’animal. »

© D.R

Des soins vétérinaires importants ont été portés au bouc et au poney désormais hors de danger.

À l’annonce de la décision de saisie, les propriétaires ont fait acte d’abandon volontaire. Un procès verbal pour maltraitance a néanmoins été dressé par la police à leur encontre.