Fort du succès du premier budget participatif, la Commune de Fernelmont a décidé d’organiser une deuxième édition, dont la procédure de sélection s’est déroulée entre le 1er septembre et le 25 mars. Malgré les contraintes imposées par l’épidémie de Covid-19, il semblait indispensable de maintenir cette expérience, la démocratie devant être plus forte que le virus. Tourisme durable, numérique, mobilité douce, biodiversité, au total, 6 projets ont été soumis au vote, après validation par le comité de sélection, durant près d'un mois, contre 10 l’an dernier. 120 fernelmontois ont pris part au vote.

Le projet ayant reçu le plus de suffrages est, avec 76 voix, le projet intitulé La zone humide de la Coof. Suivent ensuite de très près les projets : Le parcours didactique Biopositif de la Coof (73 voix) et Une histoire à vivre et à découvrir (67 voix).

L'abri à vélo de la Place de Forville : Le projet consiste à doter la place de Forville d’un emplacement de parking pour vélos. Il serait implanté sur le parking en L devant l’église et la salle paroissiale, Avenue de la Libération. Montant du subside octroyé : 6.980,04 €.

Les jardins du Warichet : Ce projet a pour but de complémenter la première phase d’aménagement d’une zone de quiétude et de convivialité sur le lieu- dit du Warichet. L’objectif restant la création d’une zone de convivialité permettant les rencontres intergénérationnelles pour la communauté des habitants de Pontillas et de ses visiteurs. Montant du subside octroyé : 7.000,00 €

Une histoire à vivre et à découvrir : Une histoire à vivre et à découvrir ce sont des parcours interactifs et ludiques dans le village de Franc-Wâret. Accessible gratuitement à toutes et tous. Montant du subside octroyé : 6.994,00 €

Le jardin de Montigny : Le jardin de Montigny sera un espace de convivialité et de repos au cœur du quartier de la rue de Montigny à Forville. Il a pour but de recréer du lien entre les habitants du quartier, de leur offrir un espace de détente/pause ainsi qu'aux promeneurs et aux sportifs. Montant du subside octroyé : 6.960,00 €.

Le parcours didactique Biopositif de la Coof : Ce projet prévoit la création d’un parcours guidé expliquant les pratiques culturales, les aménagements en faveur de la biodiversité et des conseils pratiques pour réaliser dans son jardin des pratiques similaires favorisant la faune et la flore sauvages. Montant du subside octroyé : 7.000,00 €

La zone humide de la Coof : Ce projet prévoit la réalisation d'une zone humide de profondeur diverse afin d'attirer une faune et une flore spécifiques, entourée d'une prairie fleurie, d'un sentier de promenade, de bancs et de panneaux didactiques. Montant du subside octroyé : 7.000,00 €

L’ensemble des projets est consultable sur la plateforme de démocratie participative de la Fondation Rurale de Wallonie participation.frw.be.