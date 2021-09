79 dossiers déposés, 14.000 votes et 22 projets lauréats, voilà quelques indicateurs du succès rencontré lors de la première édition du budget participatif de la ville de Namur. "Ces chiffres démontrent l’utilité et la nécessité d’organiser ce type de processus sur le territoire namurois. Il offre aux citoyens et citoyennes la possibilité d’exprimer leurs opinions et besoins, et plus encore, de participer à l’émergence de nouveaux projets d’intérêt collectif", indique la ville. C’est pourquoi la Ville de Namur relance une 2ème édition en mettant à nouveau la somme de 330.000€ à disposition de projets citoyens.

Forte de cette première expérience inédite, une évaluation globale du processus a été menée. Le seul changement majeur est la somme maximale qui peut être demandée pour un projet. Le seuil a été fixé à 80.000€ dans le but de favoriser l’émergence de plus de projets. Les conditions de participation restent les mêmes, à savoir : se regrouper en association de fait (3 personnes minimum), être domicilié à Namur et avoir au moins 16 ans, ou être une ASBL ou une société coopérative agréée ayant son siège social à Namur.

Les projets doivent s’inscrire dans l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : l’environnement : projets qui contribuent à prendre soin de la planète, la dimension sociale : projets qui favorisent le lien entre les citoyens et citoyennes, le cadre de vie : projets qui améliorent ou embellissent un quartier ou un village. Ces projets doivent être innovants et menés de manière participative aussi bien avant et qu’après le dépôt du dossier.

La somme des 330.000€ est répartie en plusieurs catégorie : 150.000€ pour des projets d’investissement allant de 1000€ à 30.000€, 150.000€ pour des projets d’investissement allant de 30.001€ à 80.000€, 30.000€ pour des projets « one-shot » allant de 1 à 10.000€

Pour aider et accompagner les namurois et namuroises à déposer un projet, plusieurs soirées (facultatives, mais vivement recommandées) seront organisées sur la période allant du 1er octobre jusqu’au 6 décembre – jour du dépôt final des dossiers de candidatures. Suite à la remise des dossiers de candidature, les dossiers seront analysés par les services de la Ville selon des critères de recevabilité et de faisabilité des projets. Ensuite, les projets retenus seront évalués par le jury et les citoyen·ne·s pendant la période de vote du 22 avril au 22 mai. 50% des points seront attribués par les citoyen·ne·s (à partir de 16 ans minimum) et les 50% restant seront attribués par un jury d’expert·e·s indépendant·e·s.

De la soirée de lancement du budget participatif jusqu’au vote des lauréat·e·s, la Ville de Namur a veillé à inclure et à impliquer tous les citoyen·ne·s pour lutter contre la fracture numérique. Ainsi, les participant·e·s et les votant·e·s auront la possibilité d’utiliser le format papier tout au long du processus que ce soit lors du dépôt du dossier de candidature, lors de la phase de vote ou encore pour obtenir toutes les informations auprès de la Cellule Participation. De plus, des soirées en présentiel sont organisées pour favoriser les rencontres, les échanges d’idées et une mise en commun.

30 septembre à 19h , réunion d’information publique au Conservatoire

7 octobre à 19h , soirée participative de « co-création » à l’Hôtel de Ville

26 octobre à 19h , soirée « ruche » pour favoriser la création de partenariats à la Bourse