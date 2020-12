Les soirs de Noël ont une saveur particulière à Andenne. Dans les boulangeries et les établissements Horeca du centre-ville, se pratique encore une tradition vieille de 200 ans : les Trairies, un jeu cartes qui permet de remporter des cougnous. L’année dernière, Michelle Genicot, Marie-Lys Van de Weerdt et Bénédicte Flament avaient profité de l’événement pour lancer un défi "Trairies for Life". C’est ainsi que 5181 euros avaient été récoltés pour Viva for Life. Même si 2020 ne permettra pas les rassemblements, il était hors de question pour ces trois copines de passer leur tour.

"Nous avons tout simplement mis en place un système de cartes à gratter qui coûtent trois euros", explique Bénédicte Flament.