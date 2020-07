La cinema Caméo, situé rue des Carmes à Namur, a été victime d'usurpation d'identité il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est un autre cinéma exploité par les Grignous à Liège qui est victime de la même malhonnêteté. L'asbl a donc décidé qu'elle n'organisera plus aucun concours sur Facebook, de manière à ne pas induire ses fans en erreur

"Depuis plusieurs mois, en plus des difficultés liées au coronavirus, les cinémas de Belgique font face à une vague d’arnaques de grande ampleur sur Facebook (ici le Sauvenière, ce week-end) : ils voient surgir régulièrement de fausses pages annonçant des concours permettant de gagner des places ou des cadeaux, pour faire la fête… Ces fausses pages bien rodées, qui imitent notre graphisme, visent en réalité à soutirer de l’argent aux spectateurs qui tombent parfois dans le panneau et sont lésés de plusieurs centaines d’euros dans les jours qui suivent", expliquent Les Grignoux.

© Fausse page du cinéma Cameo



Au vu de l’absence de réactivité de Facebook suite au signalement systématique de ces escroqueries (votre journal peut en attester), les Grignoux envisagent désormais un dépôt de plainte pour fraude et usurpation d’identité.

© Fausse page du cinéma Sauvenière