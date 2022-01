La fille de Marc (prénom d’emprunt) avait déposé une caution de 2 mois de loyer à Thierry en vue d’occuper un logement mis en location par celui-ci. Quand une autre opportunité s’est présentée à elle, elle a souhaité récupérer cette caution. Thierry lui a signifié que non seulement elle n’en reverrait pas la couleur, mais, en plus, il lui réclamait 6 mois de loyers supplémentaires. Marc, ancien gendarme, est allé s’expliquer avec le loueur, le 22 septembre 2020. "La situation était tendue, il ricanait, je lui ai donné une giflette. Il s’est avancé pour me donner un coup de poing, je l’ai alors lancé derrière son bureau."

La victime affirme avoir reçu des coups de poing et de pied et a été placée en incapacité entre le 22 septembre et le 6 octobre. Le parquet requiert une peine d’un an de prison contre Marc, sans s’opposer à un sursis probatoire ou à une peine de travail de 120 heures.

Le conseil du prévenu plaide une peine de travail et s’étonne de l’absence de photos des coups reçus au dossier et précise que les policiers qui ont examiné la victime n’en ont pas aperçus non plus.

La moitié de la garantie locative a depuis été versée à la fille de Marc. Jugement le 21 février.