Une première expo démarre ce samedi. Sans vernissage, pour cause de Covid-19

Depuis l’âge de quinze ans, Marc Albert est passionné par la peinture. C’est Roland Lavianne, un de ses profs, qui à l’époque lui a donné envie de manier les pinceaux et avec qui il est toujours resté en contact. À un point tel que ce dernier participe à la première expo organisée par son élève dans la galerie où il vient de s’installer, 55 rue Grande à Dinant.

Parce que, oui, à 56 ans, Marc Albert, programmeur de formation vient de se décider de franchir un nouveau pas pour satisfaire sa passion. Il vient d’emménager dans une maison centenaire où tout le rez-de-chaussée est consacré à l’exposition et la vente d’un large panorama d’œuvres d’art contemporaines : objets d’arts, peintures, design, sculptures, calligraphies, graphes, tags, photographies, dessins etc.

Un pari risqué ? "Non, pas vraiment. Certains ont pu croire que je suis fou mais Dinant est une ville qui s’épanouit, qui attire énormément de touristes. Il y a aussi une proximité intéressante avec le centre culturel qui est très actif. Et ici, les prix de l’immobilier sont compatibles avec mon budget", sourit l’artiste. Qui ajoute que d’expérience, il sait que les gens sont prêts à se déplacer pour voir des choses de bonne qualité.

Lui est prêt également à aller vers les autres : "La galerie entend, en dehors de ses murs dinantais, participer à différentes manifestations comme des foires, des parcours artistiques, des performances, dans le but de promouvoir les artistes qu’elle défend". Ces artistes parmi lesquels on retrouve donc son professeur et ami Roland Lavianne mais également Christian Vandelois, David Deweerdt, Frédérique Longrée, Alain Dauchot et Lara Herbinia participent à la ligne éditoriale de Ubique Gallery qui se nourrit essentiellement de l’expressionnisme et du figural. Ils en montreront quelques aspects dès ce samedi et jusqu’au 31 août dans une expo intitulée "A cor(p)s et à cris", qui met outre cet expressionnisme et ce figural, la figuration, le corps, le cri en avant.

Toutes les informations sont disponibles sur www.ubiquegallery.be ou via le numéro 0478/ 51.36.58