Comme partout en Belgique, les commerçants de Beauraing connaissent de grandes difficultés suite à la période de confinement que nous avons connue. S'ils ont pu rouvrir leur commerce depuis plusieurs jours, il doivent néanmoins faire face à une diminution de la clientèle. Les frontières étant toujours fermées. Or, pour certaines enseignes, les clients français représentent parfois jusqu'à 30% du chiffre d'affaire.

Pour leur venir en aide, la commune a décidé de débloquer une somme de 100.000€. « C’est le montant que nous allons dégager au niveau communal pour donner un boost à l’économie locale et à nos commerçants. Cette décision a été prise en concertation avec les entités concernées comme le CPAS et le Comité des commerçants. Le confinement a eu un impact sur nos commerces, sur l’horeca, mais aussi sur notre emploi et nos salaires pour beaucoup. Avec le déconfinement, le retour à la normale prendra du temps, et certains changements seront permanents. En plus des mesures fédérales, que nous soutiendrons administrativement, nous prévoyons dès aujourd’hui cette enveloppe pour donner un coup de boost au commerce local. Nous prendrons le temps d’investir cet argent intelligemment, afin de multiplier son impact, détails à suivre. Cette enveloppe sera financée en piochant dans notre fonds de réserve, que nous avons fait fructifier ces dernières années. Nous effectuerons également des économies, au niveau du mazout et de l’électricité par exemple », explique le bourgmestre Marc Lejeune.

La commune ne prévoit pas de reverser directement l'argent aux commerçants mais bien de mettre en place différentes actions pour faire venir les clients et les touristes à Beauraing. Des actions qui bénéficieront aux commerçants sur du long terme.« Le principal levier, c’est nous tous qui pouvons l’actionner. Achetons dans nos commerces. Soyons particulièrement attentifs au cours des prochains mois, d’acheter local, ici à Beauraing », termine Marc Lejeune.