Le collège communal de Dinant a pris l'initiative d'acheter 15.000 masques en tissu qui seront distribué gratuitement à l'ensemble de la population dinantaise, dans le cadre du futur déconfinement qui se profile. « La Ville de Dinant souhaite anticiper en toute indépendance les événements futurs, tout en se conformant aux annonces et consignes qui émaneront du Conseil National de Sécurité », précise la Ville dans un communiqué. Il s'agit de masques certifiés, dits "de confort", en tissu et lavables. « Ils seront accompagnés d'une notice afin que chacun sache comment et dans quelles conditions utiliser le masque et puisse l'entretenir de manière optimale. »

La livraison de ces 15.000 masques devrait avoir lieu durant la première quinzaine du mois de mai. La Ville reste néanmoins attentive à toute possibilité permettant d'obtenir ce type de masques plus rapidement encore.