18 mois avec sursis pour avoir ôté la vie d'une piétonne à Ciney © D.R Dinant - Ciney S.M

Un dramatique accident a coûté la vie à une personne et a endeuillé plusieurs familles, la nuit du 2 septembre 2017 à Ciney. Elodie (24 ans) et Jean-Philippe (33 ans), qui venaient de quitter les Apéros cinaciens et qui marchaient sur la gauche de la route, ont été fauchés par l'arrière par une voiture. La violence du choc n'a laissé aucune chance à la jeune fille. Son compagnon a, lui, été grièvement blessé mais a survécu. Malgré ses 19 fractures, il a réussi à quitter le champ dans lequel il a été projeté pour revenir sur la route, à force de courage et d'abnégation. C'est un combi de police qui passait par là qui l'a aperçu. La conductrice, qui a pris la fuite, a été condamnée ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Dinant.