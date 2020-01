La victime a dévoilé ce qu'elle a subi tardivement, suite à un mal-être profond.

Mi-décembre, un Cinacien de 64 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant pour d'anciens faits de mœurs (2003-2004) commis sur son beau-fils, alors âgé de 13 ans. Quinquagénaire à l'époque, le prévenu avait l'habitude de se rendre le soir dans la chambre de l'ado et de l'obliger à le masturber. Les faits ont cessé lorsque la victime, âgée de 15 ans, a menacé de s'en prendre à lui physiquement. « Je reconnais les faits. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. C'est tout », expliquait le Cinacien à l'audience. Deux autres jeunes ont par ailleurs subi des attouchements entre 2005 et 2008 à des moments plus ponctuels. Le prévenu a tenté de les caresser entre les cuisses mais ceux-ci ne se sont pas laissés faire.

Condamné en 2011 à 18 mois de prison avec sursis probatoire pour des faits similaires, le prévenu a écopé d'une peine de prison complémentaire de 18 mois de prison avec sursis probatoire.