L’association du Chemin de Fer du Bocq fête son 30e anniversaire en 2022. Une année charnière, dont les grands projets ont été dévoilés ce dimanche à l’occasion du lancement de leur saison touristique.

On le sait, l’objectif à long terme de l’asbl est de développer un maximum ce chemin de fer touristique. Leur ambition est qu’un jour, leurs machines puissent relier les gares SNCB actuelles de Ciney et d’Yvoir. Actuellement, les trains circulent entre Ciney et Bauche (Ciney, Halloy, Braibant, Sobet, Senenne, Spontin, Dorinne-Durnal, Purnode et Bauche). "A partir de juillet, en juillet et août, le dimanche, les trains du Chemin de Fer du Bocq pourront embarquer des voyageurs à partir de la gare de Ciney", assure Michel Plumley, responsable communication pour le Chemin de Fer du Bocq. À terme, l’association vise d’autres projets tels que d’avoir ses propres installations proches de cette gare SNCB, son propre quai, une cabine de signalisation ancienne et une plaque tournante qui permettra aux trains de faire demi-tour.

La SNCB Patrimoine a par ailleurs concédé, au travers d’une convention signée avec l’asbl, l’exploitation de la partie de la ligne qui joint l’entrée du tunnel à la gare d’Yvoir. "C’est un grand pas vers la finalité de restauration de la ligne 128. Nous allons pouvoir travailler à la restauration du tunnel et à l’intégrer à la ligne." D’ici deux ans, minimum, l’association espère finaliser la réhabilitation du tronçon entre Bauche et Yvoir et pouvoir faire rejoindre la ligne historique à l’actuelle gare SNCB d’Yvoir.

Enfin, un subside avoisinant les 200.000€ (60 % du montant total) a été octroyé par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) à l’association pour la restauration de sa locomotive à vapeur P8, datant de 1921. "Il n’y en a plus que huit au monde qui fonctionne encore, et nous en avons une. On ne peut faire cette restauration qu’en Allemagne, en Grande-bretagne, en Pologne ou dans le sud de la France. On espère qu’en 2023, ou au plus tard en 2024, elle circulera à nouveau sur notre ligne", termine Michel Plumley.