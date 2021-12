Pour la rentrée 2022, Matélé opère une petite révolution et propose à ses téléspectateurs et ses internautes "des contenus toujours plus riches, intéressants et variés mais toujours "made in chez nous"."

Dès le 10 janvier, Matélé se métamorphose avec trois nouveaux magazines : Toutim qui présente toute l’actualité culturelle de la semaine, Ça papille, un nouveau talk-show vie quotidienne et Choûtoz one miète, un magazine qui dépoussière le wallon. L’info aussi passe à la vitesse supérieure. L’Actu devient Le Journal, il sera désormais proposé 7 jours sur 7. Mi-janvier, Matélé lancera pendant trois semaines son opération Un jour, une commune qui marquera la mi-mandature communale.

Toutim. Après 7 saisons et 650 émissions, Babel Café a définitivement refermé ses portes. Place désormais à Toutim, un nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la culture. "Après des mois de travaux, le bistrot vintage a été transformé en un salon cosy et design. Dans ce nouvel écrin, Nicolas Debatty accueille invités et chroniqueurs pour faire le tour de l’actualité culturelle dans l’arrondissement de Dinant." Focus sur un spectacle en particulier, coups de cœur, exposition du moment, chronique cinéma, chronique littéraire et prestations artistiques en live seront au menu de ce nouveau rendez-vous de 35 minutes à découvrir tous les jeudis après Le Journal. Tous les jeudis à 18h25 (rediffusion à 19h25 et 22h25 et le vendredi à 7h25, 9h25 et 12h25). Premier numéro : le 13 janvier

Ça papille. La nouvelle émission pleine de bonne humeur de Matélé, vous apporte toutes les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien et même à celles que vous ne vous posiez pas encore. "Tous les vendredis, Arnaud Wuyard vous invite dans sa cuisine en compagnie de gens de terrain, de professionnels qui évoquent leur métier ou de passionnés qui partagent leur savoir-faire. Ça papille vous emmène à travers l’arrondissement de Dinant à la rencontre des artistes et artisans locaux afin de les mettre en lumière. Ça papille, une émission de partage des savoirs et des connaissances, aborde tous les sujets : cuisine, santé, artisanat, ruralité, découverte, patrimoine, nature, bien-être…" Tous les vendredis à 18h25 (en boucle toutes les heures) Premier numéro : le 14 janvier.

Choûtoz one miète. L’émission qui parle du wallon… souvent en wallon mais que les non-wallonophones se rassurent, toujours avec le souci d’être accessible à tous. "Un mercredi sur deux (en alternance avec la Visionneuse 4D), Arnaud Wuyard djause wallon avec ses chroniqueurs : folklore, musique, conte, poésie, théâtre, blague, histoire, toponymie, cuisine, la langue wallonne est retournée sous toutes ses coutures." Un mercredi sur deux à 18h25 (en boucle toutes les heures). Premier numéro : le 19 janvier.

Le journal. L’Actu a subi un lifting complet pour devenir Le Journal. Il sera désormais diffusé du lundi au dimanche, en primo-diffusion à 18 heures. "Plus dynamique et enrichi d’une infographie repensée, Le Journal vous détaille en quinze minutes toute l’actualité de l’arrondissement de Dinant. Pour la première fois de son histoire, Matélé propose désormais un journal quotidien. Le Journal sera diffusé tous les jours, week-end compris avec une édition spéciale le samedi, où en compagnie d’un invité, la rédaction prendra le temps d’approfondir un sujet de la semaine."

