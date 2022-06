6,6 millions € nécessaires pour rénover l’hôtel de ville de Dinant : "Avec de l’or ?"

Le bourgmestre Thierry Bodlet a brièvement exposé, lors de la séance du conseil communal, lundi soir, les résultats de l'étude commanditée au Bureau économique de la Province en vue de rénover et de réorganiser l'hôtel de ville et le rez-de-chaussée de l'ancienne Poste, propriété communale. D'après les conclusions de cette étude, il faudrait 6,6 millions € pour mettre aux normes et en état les lieux. "Avec de l'or ?", lâche Victor Floymont (minorité), surpris. "On a été estomaqués aussi", reconnaît le bourgmestre pour qui il est toutefois nécessaire d'améliorer les conditions de travail du personnel.

Vu le montant élevé dévoilé, une autre piste est envisagée. Elle vient de se présenter aux édiles, par hasard. "À la suite de l'arrivée d'Ukrainiens, on a cherché des solutions pour trouver des bâtiments. De fil en aiguille, on nous a suggéré d'aller voir l'ancien bâtiment des contributions, au-dessus de la Poste (la Ville est propriétaire du rez-de-chaussée, mais pas de l'étage), raconte le maïeur. Il ne convenait pas car il n'est pas équipé de salles de bains, de cuisines, etc.Il nécessitait beaucoup d'aménagements . On a par contre remarqué que le bâtiment avait été complètement rénové et mis aux normes. On a demandé à la Régie des bâtiments s'ils seraient vendeurs. On nous a dit que oui…"

Au stade de la réflexion

D'après Thierry Bodlet, l'acquisition du dessus de la Poste et du bâtiment des contributions situé à l'arrière, rue du Palais de Justice (les deux immeubles communiquent par l'intérieur) reviendrait à 403 000 €. "Une seconde visite est envisagée pour voir si on l'achèterait ou pas. Si tel est le cas, on pourrait installer tout ou en partie de l'autre côté. Par rapport au coût estimé de la transformation de l'hôtel de ville (et l'estimation du BEP date d'avant la crise en Ukraine !), ça nous semble plus abordable."

L'hôtel de ville pourrait-il complètement déménager en face ? "Je n'en sais encore rien. Mais il y a autant de surface dans le bâtiment qu'on pourrait acquérir que dans tout l'hôtel de ville actuel. Ce ne serait pas irrationnel de tout déménager. Ça fait partie de la réflexion globale."

Le bourgmestre insiste : rien n'est acquis. "Si c'est intéressant, on fera une étude complémentaire pour l'accessibilité. Car il n'est pas équipé d'un ascenseur. Pour le moment, on se donne la possibilité de…" Une somme de 400 000 € a été ajoutée à la modification budgétaire (le poste acquisition de bâtiments passe de 200 000 € à 600 000 €).

Quant à l'hôtel de ville actuel, en cas de déménagement, Thierry Bodlet y imaginerait bien un musée, un lieu de manifestation. "Tout cela n'est encore qu'au stade de l'idée, de la réflexion. Mais c'est une belle opportunité pour améliorer les conditions de travail des employés."

Neffe (Dinant) : repenser le quartier et sa mobilité

Des représentants d’Infrabel ont présenté, lundi soir, au conseil communal, deux avant-projets concernant la suppression du passage à niveau à Neffe et de la traversée piétonne des voies.

Le projet concerne les passages 115 bis (passage piéton sur les voies) et 116 (passage à niveau du charreau de Neffe). Concrètement, voilà ce qui va changer:

– 1/Le passage qui permet actuellement de traverser les voies à pied sera supprimé. Un couloir sous-voie d’une hauteur de 2,25m (ouverture de 2 mètres) y sera construit ainsi qu’une rampe et un escalier en béton. Durant les travaux, une passerelle provisoire sera installée pour permettre aux riverains de traverser.

– 2/Le passage à niveau du charreau de Neffe (il mène au plateau; à la route Charlemagne) sera supprimé. Un passage sous-voie piéton sera construit ainsi qu’un escalier et une rampe pour les cyclistes et les PMR. Une zone pour permettre les demi-tours et un parking seront aménagés "côté haut", qui deviendra un cul-de-sac. La fin du chantier est prévue fin 2024. Toute la circulation sera déviée par le pont Cajot.

3/Au pont Cajot , un tunnel existant, le passage sera (fameusement) élargi et rehaussé. Toute la zone sera réaménagée. On y parle d’une ouverture du tunnel sur 6 mètres, sur une hauteur de 4 mètres. Il sera par contre rétréci dans sa longueur. Un égouttage adéquat sera installé (pompe) ainsi qu’un éclairage. Pour régler la problématique du croisement à cet endroit, la voirie devra être élargie et repensée.

D'après le bourgmestre Thierry Bodlet, cette proposition d'Infrabel est une " amélioration réelle de la sécurité, mais aussi une nuisance en moins car la sonnette que la moitié de Dinant entend sera aussi supprimée ." Il précise que la Ville a quelques exigences sur les questions de mobilité, afin que le quartier de Neffe reste convivial et que la quiétude des riverains soit préservée. Certains conseillers, dont Omer Laloux, trouvent " un peu malheureux qu'on ne profite pas de ce dossier pour réfléchir à un projet plus global de rénovation urbaine du quartier et autour du charreau de Neffe ".

Sortie illégalesur la Charlemagne

Il a aussi été question de la "sortie pirate" sur la route Charlemagne (juste après le viaduc) qui mène au village de Neffe (et qui permet à certains parents d'atteindre plus rapidement le collège de Bellevue notamment). Pour Thierry Bodlet, " on ne peut pas rester dans la situation actuelle qui est illégale. " Il suggère éventuellement de voir avec la Région si l'aménagement d'une bretelle de sortie serait envisageable, pour plus de sécurité.

Les projets de modifications de voiries ont été votés à l’unanimité.