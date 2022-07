Inondations de 2021 : Rochefort place des jalons pour se souvenir de la hauteur atteinte par les eaux

Rochefort se souviendra, le temps d'une cérémonie prévue le 15 juillet en fin d'après-midi, de l'exceptionnelle montée des eaux qui avait plongé, l'été dernier, l'entité dans la frayeur et le désarroi. Seule commune de la province de Namur à être classée en catégorie 1, c'est-à-dire où les besoins après le sinistre sont les plus importants et urgents, Rochefort n'a toutefois déploré aucune victime dans ces inondations sans précédent. Une cérémonie de commémorations se tiendra le 15 juillet à 17h00. Les autorités communales vont poser des jalons afin de se rappeler jusqu'où l'eau est montée après des jours interminables de pluie.

Dans la continuité de la première, une seconde cérémonie aura lieu afin de mettre en avant l'élan de solidarité qui s'est spontanément créé et l'impressionnante mobilisation des volontaires qui a suivi la catastrophe. L'ancienne bourgmestre Corine Mullens ayant récemment été poussée vers la sortie, c'est Julien Defaux, le nouveau maieur faisant fonction depuis fin juin, qui prononcera un discours.

La commune de Rochefort, qui avait déjà connu plusieurs inondations par le passé, a été complètement submergée les 14 et 15 juillet derniers, à cause de la montée exceptionnelle des eaux de la Lhomme et de la Wamme. Au total 1.444 ménages, soit 3.010 habitants, ont été touchés, de même que les ponts de Villers-sur-Lesse et Jemelle, des infrastructures sportives, 42 commerces, des écoles, des crèches, deux églises, des salles des fêtes, une maison des jeunes et un parc communal. Trente-deux arrêtés de destruction ont été signés par la bourgmestre faisant fonction à l'époque, Corine Mullens.

L'adrénaline était à son paroxysme, vers 02h00 du matin, dans la nuit du 14 au 15 juillet, lorsque la Wamme a débordé et est venue pousser la Lhomme, faisant céder ses murs et provoquant une montée inédite des eaux, qui a atteint plus d'un mètre par endroits.

Des quartiers qui n'avaient jamais été inondés auparavant et qui n'étaient d'ailleurs pas répertoriés en zone inondable se sont retrouvés sous eaux. Ce fut le cas notamment du quartier du Dewoin à Rochefort, de la rue Louis Banneux, de la rue de la Batte, de la rue des Jardins, de la rue du Hableau... Une maison s'est même effondrée tandis que plusieurs voiries ont été arrachées par les torrents. Sur son passage, l'eau a emporté des voitures, des jouets d'enfants, du mobilier urbain... et a laissé place à des scènes de désolation avec des quartiers complètement engloutis par la boue.

Devant la commission d'enquête parlementaire chargée d'évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 en Wallonie, Corine Mullens avait raconté: "En tant que bourgmestre, quand vous êtes à la cellule de crise, vous espérez franchement que les secours vont arriver à temps. On a retrouvé une petite dame sur un matelas flottant et le lieutenant Liétard (de la zone de secours Dinaphi, NDLR) qui lui a sauvé la vie racontait que deux minutes plus tard, elle n'aurait plus été là. (...) J'étais persuadée qu'on allait retrouver des corps dans la commune de Rochefort. Ma hantise était de devoir aller annoncer des morts le lendemain matin à certaines familles".

Le pire a sans doute pu être évité grâce à la décision d'évacuer les camps scouts, dès le 14 juillet dans la matinée, alors que des pluies diluviennes étaient annoncées sur la région. Au total, 1.400 enfants et leurs accompagnants ont été mis à l'abri. "Nous aurions été confrontés à une vraie catastrophe humaine si nous n'avions pas décidé d'évacuer ces camps", avait estimé Corine Mullens lors de son audition.

Le plan communal d'urgence a, lui, été déclenché à 11h30 le 14 juillet. Au fur et à mesure de la montée des eaux, des rues ont été fermées, d'autres évacuées. La Croix-Rouge, la protection civile puis l'armée, sont tour à tour appelées en renfort. Des messages BeAlert sont par ailleurs envoyés aux riverains afin de les avertir sur la situation dans leur quartier alors que plusieurs rues disparaissent sous l'eau. Deux centres d'accueil (la salle Sainte-Thérèse à Rochefort d'abord, le domaine des Masures à Han-sur-Lesse ensuite) seront ouverts afin d'accueillir les premiers sinistrés.

Encerclée par les eaux, Rochefort s'est également retrouvée privée d'électricité tandis que plusieurs réseaux téléphoniques étaient hors service.

Le samedi 17 juillet, le Premier ministre Alexander De Croo et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, accompagnés du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, du commissaire européen Didier Reynders et de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, se sont rendus à Rochefort, notamment, afin de constater l'ampleur des dégâts.

"C'est notre devoir d'aider les gens dans une situation comme celle-ci à retrouver leur dignité", avait alors déclaré Alexander De Croo. "Nous devons aussi aider à reconstruire cette ville dont le centre est détruit".

A peine la décrue entamée, la solidarité se met en branle et les déchets commencent à être évacués. Munis de seaux et de pelles, de nombreux bénévoles aident au déblaiement, tandis qu'une donnerie se met en place. Les autorités locales organisent également la distribution de repas aux sinistrés et proposent une aide psychologique ainsi qu'une aide juridique. Au vu de l'ampleur du mouvement d'entraide, une personne est chargée au niveau communal de coordonner l'aide des bénévoles.

Dans les mois qui suivirent la catastrophe, des logements modulaires pouvant accueillir une cinquantaine de personnes ont été créés afin d'héberger les personnes ayant perdu leur maison. Ces habitations ont été financées en partie par les dons versés à la Croix-Rouge. Une aide financière au relogement est par ailleurs mise en place.

Un total de huit équivalents temps-plein ont par ailleurs été engagés par la commune à la suite de ces événements pour faire face à la reconstruction.

La commune, qui compte entre 12.000 et 13.000 habitants, estime avoir déboursé 785.000 euros pour remettre en état les bâtiments touchés par les inondations. "Nous pourrions ajouter à cela le coût des déchets évacués, ainsi que la valorisation du travail du personnel communal", complète Julien Defaux. "Dans notre malheur, la chance a été que les pouvoirs subsidiants ont débloqué beaucoup d'argent pour faire face à la crise", a souligné la directrice du CPAS de Rochefort, Fany Dubois.

À l'heure actuelle, des travaux sont toujours en cours pour restaurer les murs de la Lhomme, près du Kiosque à Jemelle et sécuriser les lieux. "La fin des travaux est prévue pour le mois de novembre, mais cela dépendra de l'état de la rivière", indique M. Defaux.

Un an plus tard, il est difficile de quantifier le nombre de personnes encore délocalisées, certaines étant relogées dans leur cercle familial ou chez des amis.

"Si l'on fait une projection par rapport à la rue des Jardins, où seul un résident sur deux a pu réintégrer sa maison, on peut extrapoler et supputer que 50% des Rochefortois sinistrés n'ont toujours pas retrouvé leur logement", avance Corine Mullens, qui ajoute que les démarches avec les compagnies d'assurances prennent énormément de temps.

"Même si les stigmates des inondations ne sont plus tellement visibles à Rochefort, il n'en demeure pas moins que de nombreuses personnes sont encore aujourd'hui en détresse et vivent dans des conditions difficiles", témoigne la directrice du CPAS de Rochefort, Fany Dubois. "À cette situation dramatique, s'ajoute la crise énergétique actuelle qui plombe un peu plus les finances des citoyens sinistrés, déjà confrontés à un surplus de consommation en chauffage et en électricité pour tenter d'assécher les murs humides de leur habitation", souligne-t-elle.

L'ex-bourgmestre f.f. Corine Mullens, aujourd'hui échevine des Affaires économiques et sociales, dit qu'elle aurait aimé avoir une baguette magique pour tout effacer et faire en sorte que les citoyens puissent regagner leur maison comme si rien ne s'était passé. "Tout au long de cette année, j'ai ressenti un énorme sentiment d'impuissance face à la détresse des gens. On ne peut malheureusement pas réparer leurs blessures. Je tiens d'ailleurs à remercier du fond du coeur tous les volontaires sans qui cette reconstruction n'aurait pas pu avoir lieu."

Même si la solidarité continue, il faudra encore du temps pour que Rochefort, bien connue des touristes pour sa trappiste et son château comtal notamment, sorte complètement la tête hors de l'eau après ces inondations inédites qui resteront à jamais gravées dans les mémoires...