Dinant : la distillerie Wave Distil remporte deux médailles au World Trophy Spirits 2022 !

Wave Distil est une micro-distillerie située sur les hauteurs de Dinant. Elle propose une large gamme de spiritueux qui sont réalisés suivants les traditions ancestrales par le Maître Chai et Distillateur Thierry Van Renterghem.

Déjà très fière de ses 13 médailles remportées à des concours internationaux, la distillerie vient de gagner 2 médailles supplémentaires : une double médaille d’or pour le whisky August 17th Titus, un single cask strenght 10 ans d’âge. Et une médaille de bronze pour le nouveau gin lancé en avril dernier, le Ginneke’Tiche, un London Dry Gin 100% naturel.

La gamme de whisky August 17th se décline en 4 vieillissements différents (3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans). Wave Distil est une des rares distilleries en Belgique qui propose des whisky de finitions. On les retrouve dans « l’Edition Rare Cask », une série de 11 whisky avec des finitions rares et exceptionnelles réalisées dans le chai de la distillerie dans différents fûts. On citera par exemple Monbazillac, Banuyls, Laphroaig, Sauternes. Il s’agit d’éditions très limitées et très recherchées par les collectionneurs. Le W.11 en finition Jack Daniel’s est encore disponible à la vente. La sortie du W.12 est prévue très prochainement.

Le Ginneke’Tiche fait partie de la « gamme du Tiche » avec le Manneke’Tiche, un pure malt whisky. Ils affichent tous les deux fièrement leurs origines belges.

Le Titus et le Ginneke’Tiche sont en vente sur le e-shop de Wave Distil (Belspirits) ou chez les grossistes, cavistes ou épiceries fines.