Diffuser le conseil communal sur Internet: à Beauraing, c'est non

C’était dans l’air du temps. La pandémie a accéléré le processus. Les élus ont connu les conseils communaux à distance. Dans la foulée, à Beauraing, le groupe Intérêt Citoyen avait le projet de porter les débats sur la place publique, comme cela se fait ailleurs. La proposition d’acheter du matériel afin d’enregistrer l’entièreté des débats était sur la table. La proposition a été rejetée, au terme d’une longue discussion.

Certes, le conseil communal n’est pas une partie de rigolade. Il met autour de la table des conseillers qui planchent sur des dossiers pour le bien de la population. Ce travail n’est peut-être pas assez connu. Pourquoi ne pas le mettre en avant?

Parce que les responsables communaux sont de plus en plus visés par la critique. Mettant quelques exemples sur la table, le bourgmestre Marc Lejeune a illustré qu’un homme politique est corvéable à merci. Pour un oui ou un non, on se trouve très exposé parfois même agressé. Allant dans ce sens, l’échevin Pierre Dury a expliqué qu’il voulait protéger sa famille en tenant les membres loin des commentaires écrits par certains citoyens. C’est clair, la surexposition a des effets très négatifs.

Mettre les débats à portée d'un clic de souris est une idée pour raccrocher le citoyen de la politique communale. Jusqu'à susciter des vocations? " On risque de ne plus avoir de candidats à l'avenir ", souligne au contraire Pascal Poncelet. Pour éviter les dérives, il est en tout cas clair, selon lui, que cette diffusion se ferait sans permettre aux citoyens de commenter.

Y a-t-il un manque de transparence dans le chef des responsables communaux? Ce n’est pas le reproche qui est fait par les porteurs de la proposition. Le citoyen qui le souhaite peut avoir les informations liées aux conseils communaux via la publication des décisions prises. Pour celui que ça intéresse, la Commune publie une revue qui est distribuée dans les boites aux lettres. Il a la possibilité d’interpeller le conseil communal, dont les réunions sont publiques. Les rencontres des mandataires sont également suivies par la presse.

Un conseiller quitte la séance

La proposition du groupe Intérêt Citoyen a donc été rejetée, par 5 "oui" et 11 "non".Le bourgmestre Marc Lejeune a toutefois émis l’idée de faire des débats communaux de manière décentrée. Pourquoi ne pas organiser un conseil communal en dehors des murs de l’hôtel de ville?

Dans le chef de certains élus, il y avait une envie de ne pas s’arrêter au vote du jour et de laisser la réflexion se poursuivre. Mais pour un élu, Pascal Poncelet, le refus de se lancer de cette aventure a été vécu comme un échec. Il l’a montré en quittant la séance publique.