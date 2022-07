Jemelle, un an après les inondations: la résurrection du mur de la Lhomme

Tout système a ses limites. On pourrait nous donner un milliard d'euros de budget, face à une telle inondation, on ne peut rien faire." Ce constat d'impuissance est celui de l'expérimenté Louis-Michel Pestiau, chef de district à la Direction régionale des cours d'eau non navigables. Depuis 1988, il garde un œil attentif sur les bassins hydrographiques de la province de Namur et d'une partie du Hainaut.

La configuration du bassin de la Lhomme et de la Lesse, et les risques d'inondations corrélées à ces deux cours d'eau, ont amené cet Enghiennois à ausculter la région rochefortoise tout au long de sa carrière. "Au début des années 90, il y a eu des inondations à répétition, particulièrement à Han-sur-Lesse. On pensait qu'on ne verrait plus jamais des dégâts d'une telle ampleur. Et pourtant, on était encore loin de ce qu'il s'est passé l'année dernière."

Si on avait dit à Louis-Michel Pestiau que le mur de la Lhomme serait un jour débordé par les eaux, il aurait ri au nez de son interlocuteur. Ce mur de plus de 200 mètres de long, aux fondations ancestrales, a toujours tenu le coup malgré les assauts répétés de la rivière. Jusqu'au 15 juillet 2021, où il a cédé sur quatre endroits pour un total cumulé de 100 mètres. "Nous avons décidé de refaire l'entièreté du mur, car certaines parties ont tenu le coup mais sont trop fragilisées, précise Louis-Michel Pestiau. La maçonnerie sera la même, d'un point de vue esthétique, avec des pierres taillées en triangle. Mais le cœur du mur sera en béton armé." Coût du chantier: 1,2 million d'euros. Durée: au moins trois mois. La Lhomme a également été curée au sortir des inondations, avec quelque 6000 m3 de sédiments sortis des eaux.

L’importance du travail de terrain

Le jour des inondations, les fonctionnaires de la Direction des cours d'eau non navigables étaient sur le terrain, les bottes dans la boue, les pieds dans l'eau. "À chaque inondation majeure, on se rend sur le terrain, cela fait partie du métier, dit Jean-François Porson, responsable travaux de la division régionale. C'est précieux pour l'observationet l'analyse en vue de la reconstruction des infrastructures."

"On fait des photos qui n'intéressent personne à part nous, comme les niveaux de l'eau sur les maçonneries. Il faut récolter l'information la plus objective et pas seulement les récits des riverains. Car au fil du temps, ces récits se transforment", raconte Louis-Michel Pestiau.

Les douze derniers mois furent donc délicats. L'été dernier, les fonctionnaires wallons ont vu leurs congés reportés, travaillé les samedis et dimanches à flux tendu. Et ce n'est pas fini. " Sur le terrain, on se fait enguirlander par les citoyens, on nous dit que la Région wallonne ne fait rien. Et pourtant, on n'arrête pas. La Région gère près de 6000 kilomètres de cours d'eau non navigables, ce n'est pas rien. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qui est entrepris", sourit Louis-Michel Pestiau.

Face au ras-le-bol des riverains et à la demande des autorités locales, la direction des cours d'eau non navigables a piloté un chantier long de 10 ans et pesant de 4 millions d'euros. "Mais le système mis en place à Han-sur-Lesse, par exemple, n'est pas adaptable partout. Cela dépend des reliefs, des zones libres pour stocker l'eau excédentaire, de l'urbanisation." Un système efficace dans un village n'est pas forcément reproductible dans la bourgade voisine…

Les deux fonctionnaires sont à douze mois de la retraite. Autant dire qu'ils en ont vu, des cours d'eau en crue. Mais ce qui s'est passé le 15 juillet dans le bassin de la Lhomme et de la Wamme, c'est inédit. "Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette maison qui n'était plus là, au matin du 15 juillet à Rochefort. Elle avait tout simplement disparu, emportée par l'eau."

La Région Wallonne a entrepris divers travaux dans les années 2000 pour contenir l'eau en cas de fortes pluies à Han-sur-Lesse. Le premier levier de lutte contre les inondations, c'est la remise à gabarit. C'est-à-dire l'augmentation des sections de la Lesse. Plus le lit est large, plus la Lesse a de l'espace et moins elle déborde. Ensuite, des murs anti-crues ont été posés selon la technique de maçonnerie de l' opus incertum . "C'est une technique qui permet de conjuguer la technologie contemporaine, le béton armé, avec l'esthétique de l'ancien, les vieilles pierres" précise Jean-François Porson, responsable des travaux à la Direction régionale des cours d'eau non navigables.

La troisième mesure a consisté en la construction d'un bras de crue, un bras mort artificiel. Il s'agit de dédoubler le fleuve à la sortie du village de Han-sur-Lesse pour diviser la force destructrice de l'eau. "Mais tout système a ses limites. Cette fois, cela a fonctionné et on peut s'en réjouir. Sans cela, Han-sur-Lesse aurait été inondé le 15 juillet, c'est certain. Mais si la Lesse avait débordé comme la Lhomme et la Wamme, ces mesures n'auraient peut-être pas suffi", conclut Louis-Michel Pestiau. Face à l'eau, l'homme est soumis à une certaine humilité.

À Han-sur-Lesse, la Roll’s des systèmes anti-crues

La Région Wallonne a entrepris divers travaux dans les années 2000 pour contenir l'eau en cas de fortes pluies à Han-sur-Lesse. Le premier levier de lutte contre les inondations, c'est la remise à gabarit. C'est-à-dire l'augmentation des sections de la Lesse. Plus le lit est large, plus la Lesse a de l'espace et moins elle déborde. Ensuite, des murs anti-crues ont été posés selon la technique de maçonnerie de l' opus incertum . "C'est une technique qui permet de conjuguer la technologie contemporaine, le béton armé, avec l'esthétique de l'ancien, les vieilles pierres" précise Jean-François Porson, responsable des travaux à la Direction régionale des cours d'eau non navigables.

La troisième mesure a consisté en la construction d'un bras de crue, un bras mort artificiel. Il s'agit de dédoubler le fleuve à la sortie du village de Han-sur-Lesse pour diviser la force destructrice de l'eau. "Mais tout système a ses limites. Cette fois, cela a fonctionné et on peut s'en réjouir. Sans cela, Han-sur-Lesse aurait été inondé le 15 juillet, c'est certain. Mais si la Lesse avait débordé comme la Lhomme et la Wamme, ces mesures n'auraient peut-être pas suffi", conclut Louis-Michel Pestiau. Face à l'eau, l'homme est soumis à une certaine humilité.