Somme-Leuze : une balade connectée pour valoriser une race bovine

Une nouvelle balade connectée, destinée à faire découvrir une race bovine locale menacée, la Bleue Mixte en Belgique (et Bleue du Nord, dans le nord de la France) a été inaugurée à Morèssée, dans la commune de Somme-Leuze.

Cette promenade s’inscrit dans le cadre du projet Interreg européen BlueSter. « Pour pérenniser la sauvegarde de la Bleue, le projet Interreg européen BlueSter a créé une marque ombrelle transfrontalière et une offre d’agrotourisme : des applications de randonnées connectées et des panneaux didactiques permettent dès à présent au départ de trois exploitations de Bleue (une en Belgique et deux dans le Nord de la France) de découvrir la race, ses atouts, ses produits mais aussi son environnement. La Bleue Mixte est une vache dont le type d’élevage est non seulement durable mais également en parfaite adéquation avec les attentes sociétales actuelles. Il y a trente ans, la Bleue, race à petit effectif, était en voie de disparition. Depuis, des mesures agri-environnementales et des projets encadrants ont permis de sauver la race », indique-t-on à l’association wallonne des éleveurs.