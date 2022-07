Dinant : la rue Bonsecours rouverte à la circulation

D'ici six mois à un an, ce tronçon sera totalement rénové.

Les orages du 7 juin dernier ont provoqué quelques dégâts à Dinant, notamment rue Bonsecours où une partie du revêtement a été arraché.

Fermée à la circulation le temps d'effectuer les premiers travaux de réparation, la rue de Bonsecours est désormais rouverte, annonce ce mardi le bourgmestre Thierry Bodlet. "Égout réparé pour de bon. Voirie réparée provisoirement pour permettre le passage. Après les congés payés, un raclage sera réalisé pour remplacer le béton par du tarmac. Plus tard, d'ici six mois à un an, ce petit tronçon sera rénové", indique-t-il.