Marcus Miller invité d’honneur du Dinant Jazz Festival

Depuis 1998, le Dinant Jazz Festival est devenu un incontournable parmi les événements culturels organisés en Belgique. Après avoir connu un beau succès 2019, et après une pause due au covid, le festival annuel de jazz revient du 28 au 31 juillet pour sa 20e édition.

Pour ce rendez-vous, une programmation qui tend vers l'équilibre a été mise sur pied. Jeunes talents et musiciens confirmés, belges et internationaux, font partie de l'affiche. "Équilibre aussi entre le jazz et d'autres musiques", dit l'organisation.

La soirée d’ouverture aura lieu à la Collégiale de Ciney, ville qui a vu éclore le festival, avec le guitariste Philip Catherine. Il sera suivi du projet "Positive" de Michel Herr, joué par des plusieurs musiciens belges.

Les autres soirées auront lieu dans le parc Saint-Norbert de l’abbaye de Leffe. La traditionnelle Messe Gospel aura quant à elle lieu le dimanche matin et sera suivie d’un hommage du Dinant Jazz Orchestra à Toots Thielemans. Parmi les artistes présents : notons le bassiste Marcus Miller, invité d’honneur du festival.

Grâce aux valeurs qu'il véhicule, le Dinant Jazz Night est devenu au fil des années un des festivals de jazz les plus importants de Belgique. Ce qui lui permet d'accueillir de grands noms du jazz. "Cette année, il n'y aura pas de parrain, mais nous aurons la chance d'accueillir pour deux soirs un des plus grands bassistes au monde en la personne de Marcus Miller (Ndlr : le vendredi 29/07 et samedi 30/07)", précise l'organisation. "Marcus Miller est l'un des artistes les plus influents de notre époque. Il faut dire qu'au sommet de son art depuis plus de 30 ans, il a remporté pas moins de deux Grammy Awards aux Etats-Unis, le Prix Edison pour l'ensemble de son œuvre jazzistique en Hollande en 2013, la Victoire du Jazz en France en 2010 et a été nommé Ambassadeur pour la paix par l'UNESCO en 2013."

Tickets : www.dinantjazz.com ou dans les points de vente Night&Day