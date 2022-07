Une remontée de 2000 ans dans l'Histoire à l’Archéoparc de Rochefort ces 16 et 17 juillet

Ces 16 et 17 juillet de 11h à 18h, légionnaires romains et guerriers celtes planteront leurs tentes à Malagne, l’Archéoparc de Rochefort (Rue du Coirbois 85), pour une remontée de 2000 ans dans l'Histoire. L’occasion de déambuler dans les campements de nos ancêtres le temps d’un week-end, de découvrir la vie des soldats et des artisans de l’époque et de frissonner devant les affrontements entre troupes celte et romaine. « Pour les amateurs de sensations fortes, laissez-vous frissonner devant les combats entre gladiateurs ou devant les affrontements entre légionnaires romains et guerriers celtes », indique l’organisation. Au programme également de cette remontée dans le temps : manœuvre d’une légion romaine, tirs d’une baliste reconstituée ou encore l'organisation d'un marché aux esclaves.

L’artisanat sera également à l’honneur de ce week-end. De nombreux artisans dévoileront les secrets de leur savoir-faire ; dinanderie, travail du fer, allumage du feu, fabrication du pain romain et de la Cervoise, peinture antique, herboristerie, tissage, fabrication des cottes de mailles sous l'antiquité, présentation de l'équipement d'un guerrier celte contemporain de la guerre des Gaules et bien d'autres.

Voilà pour les démonstrations. Le public pourra être également acteur dans d’autres domaines : tir à l’arc, fabrication de mosaïque, frappe de monnaie, bijouterie, poterie ou ferronnerie. « Les plus gourmands auront aussi la chance de goûter le pain à l'ancienne du maître boulanger et de déguster quelques surprenantes et savoureuses recettes d'époque. »

Sons et rythmes des instruments et contes de l'Antiquité permettront enfin aux visiteurs de s’imprégner au mieux de cette ambiance au sein des vestiges de la villa gallo-romaine.

Tarif : Adulte : 11 € / Enfant : 8€ / Senior : 9€ - Rochefortois : gratuit

La fête des jardins gallo-romains

Un autre événement marquera l’ Archéoparc de Rochefort cet été. Le 14 août 2022, les jardins et potagers d’inspiration antique de la villa seront mis à l’honneur. 300 variétés de plantes du jardin mosaïque et du potager seront à découvrir. « Nos artisans vous initieront à l’usage des plantes au cours de démonstrations d’artisanat telle que la corderie, la teinture végétale, la fabrication de la Cervoise et bien d’autres encore. Venez goûter le pain aux herbes de notre boulanger, expérimentez la cuisine sauvage ou bien encore dégustez une délicieuse tisane du jardin… Assistez à une expérimentation archéologique unique dans le monde ; la moisson de l’épeautre grâce au

vallus

, la moissonneuse gallo-romaine. »