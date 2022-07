Vers une possible réouverture de la piscine de Beauraing en septembre

Depuis la chute du plafond de la piscine, celle-ci n’est plus accessible. Des travaux sont en cours. Les autorités souhaitent rouvrir au plus tôt.

Quand la piscine communale va-t-elle rouvrir ses portes? Cette question est sur beaucoup de lèvres. Ne voyant pas de réponse venir, des rumeurs circulent. La commune a clarifié sa position. Ici, il y a la volonté de remettre l’outil en activité le plus vite soit pour le mois de septembre. La déclaration est étayée par des actions. Des travaux sont menés pour rendre possible la reprise des activités. Cela passe par une opération de nettoyage. Rappelons que le bassin de natation a fermé ses portes suite à la chute d’un faux plafond. Il y a une remise en état à effectuer. À cela, il faut enclencher la procédure pour remplir le bassin. Ceci ne doit pas se faire en continu pour ne pas mettre en péril l’approvisionnement en eau potable sur la commune. Tout en remplissant la cuve, il faut s’assurer que celle-ci n’a pas souffert de sa mise au sec.

Conjointement au remplissage du bassin, il faut s’assurer que la machinerie est encore en état. Ceci prend du temps.

Enquête judiciaire

Tout en avançant le calendrier des tâches à effectuer, la commune rappelle que les lieux doivent être libérés par l’expert judiciaire. En effet, suite à la chute du faux plafond, une enquête a débuté pour trouver l’origine de l’incident et déterminer les responsabilités. En attendant cette levée, le lieu reste inaccessible. Cela cause un préjudice aux nageurs habituels. Parmi ceux-ci, les membres d’un club de natation, mais également les écoliers. Rappelons que différentes écoles de Beauraing et des environs s’appuient sur cette structure pour mener un apprentissage permettant à l’acquisition d’une autonomie dans le milieu aquatique. Depuis plus d’un an, des écoliers sont privés de cet apprentissage. Ici aussi, il y a une lourde machine à remettre en route. Cela prendra du temps pour remettre le tout à flot.