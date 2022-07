Lourde peine pour le braqueur du Night&Day de Dinant

Il avait violemment agressé l’employée du commerce, le 7 octobre 2021. Il lui avais mis 26 coups de poing, un coup de genou, 3 coups de pied et a tenté de l'étrangler 3 reprises.

Une employée du Night&Day de Dinant a été victime d’une agression d’une rare violence, le 7 octobre 2021. Ce mercredi matin, son agresseur, poursuivi pour vol avec violence et tentative extorsion a écopé de douze ans de prison ferme. Le parquet de Namur en avait requis vingt à son encontre.

Venu de Bruxelles pour passer la nuit à labri de nuit de Jambes, l’homme s’est finalement rendu à Dinant pour dormir chez une connaissance. En quittant la gare, il s’est arrêté une première fois au Night&Day à 22h08. Il y retournera une seconde fois vers 23h31.

Lors de ce second passage, il a éclaté une bouteille de bière de 75cl au visage de la vendeuse de 22 ans. Il l'a ensuite rouée de coups : 26 coups de poing, un coup de genou, 3 coups de pied et tout autant de tentatives de strangulation. Tout cela pour 500€. "Je n'en reviens pas qu'elle soit toujours là. On est passé à 1mm de la cour d'assises. Si elle meurt, personne ne conteste l'intention homicide. La scène dure trois minutes, trois minutes de guerre. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle a eu le bon geste pour activer l'alarme hold-up", précisait Etienne Gaublomme pour le ministère public.

Interrogé sur ses intentions, le prévenu évoquait le trou noir tout en contestant avoir été en repérage lors de son premier passage. Il n’y avait, selon lui, rien de prémédité.

