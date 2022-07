Rochefort : les Sérénades de retour du 13 juillet au 17 août

Après deux années d'absence à cause de la pandémie, les Rochefort Sérénades feront leur grand retour chaque mercredi entre le 13 juillet 2022 et le 17 août 2022. Organisées par le Syndicat d'Initiative de Rochefort, Rochefort Sérénades est un concept né il y a maintenant 15 ans. L'événement a été mis en place afin de dynamiser le centre-ville de Rochefort pendant l'été en proposant une activité familiale, une animation musicale, culturelle et accessible à tous!

Les organisateurs indiquent : "Aux prémices des Rochefort Sérénades, il s'agissait de concerts et de marchés thématiques. C'est grâce à la qualité de son concours Pop/Rock de jeunes talents issus de la scène belge, survenu 3 ans après sa création, que l'événement a gagné en notoriété et a développé sa visibilité. Celui-ci prend de plus en plus d'ampleur surtout depuis le partenariat avec la plateforme "Mycourtcircuit". Le nombre d'inscription est monté en flèche avec, en 2021, plus de 150 inscriptions au concours. Le concours : dès 17h00, pendant 5 mercredis, trois groupes-candidats de genre Pop-Rock participeront au concours Rochefort Sérénades. Ils devront interpréter quatre titres, dont deux compositions originales, qui les amèneront peut-être aux portes de la finale le dernier mercredi (17 août)." Lors de cette finale, les 5 groupes sélectionnés se disputeront les différents prix, tels que l'enregistrement d'une démo, une résidence d'artiste, de la visibilité dans des médias, un enregistrement de clip musical, une conception graphique, etc. L'objectif principal de ce concours est la promotion d'artistes émergents de la scène pop/rock belge. Les soirées se clotureront par les prestations de groupes de covers : Music is Live, Broadway Band, Jad'Is, The Good Call et Awissa

L'entrée est fixée à 2 euros, dont la caution du goblet à partir de 19h. Gratuit pour les moins de 15 ans.