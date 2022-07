Ivre et sous l’influence de cannabis, sans permis au volant d’une voiture, il a percuté trois véhicules le 19 février 2022.

Sans permis et sous influences au volant de sa voiture, il percute trois véhicules : 18 mois avec sursis pour le conducteur

Le 19 février dernier, un individu qui conduisait un véhicule sans assurance, sans permis, immatriculé avec les plaques d’une autre voiture, sous influence d’alcool et de cannabis a provoqué un accident, route de Givet, à Dinant. Poursuivi pour une entrave méchante à la circulation et toute une série d’infractions en matière de roulage, il a été condamné, ce mercredi, à dix-huit mois de prison probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie et à une déchéance du permis de conduire de douze mois.

Vers 8h45 le jour des faits, il a percuté deux véhicules en stationnement puis un troisième véhicule qui circulait en sens inverse. La conductrice de ce dernier a subi une incapacité de travail de huit jours et souffre toujours de douleurs aux cervicales.

Le parquet de Namur pointait le casier judiciaire de sept pages de l’intéressé, qui se trouvait en état de double récidive. De nombreuses condamnations pour conduite sous influence et sans permis ont déjà été prononcées à son encontre par différents tribunaux de police.