Huit mois de prison pour avoir volé 6 bouteilles de Chivas et 17 tablettes de chocolat pour fêter sa sortie de prison à Anhée

Une sortie de prison, cela se fête. C’est en substance ce que s’est dit Giorgi, le 25 février, lorsqu’il a été libéré après avoir purgé une peine de 18 mois de prison. L'homme s'est donc rendu à l’Intermarché d’Anhée non pas pour acheter ce dont il avait besoin mais pour voler : six bouteilles de Chivas le 26 février et deux autres bouteilles de whisky et dix-sept tablettes de chocolat deux jours plus tard, le 28 février. « Une caissière l’a reconnu lors de ce second vol. Monsieur a ainsi pu être interpellé », précisait le parquet de Namur.

Dans son gsm, des photos d'autres commerces similaires et des itinéraires vers ceux-ci ont été retrouvés. Des éléments qui, selon le parquet de Namur, permettent d'affirmer qu'il a fait partie d'une association de malfaiteurs.

La défense demandait la plus grande indulgence à l'égard du prévenu, en séjour illégal, qui a reçu une ordre de quitter le territoire. Avant cela, il purgera une peine de huit mois de prison. Décision prise par le tribunal correctionnel de Dinant pour ces différents vols.