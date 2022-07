Le brome des Ardennes réintroduit dans une culture d'épeautre à Ciney

Le brome des Ardennes, plante messicole au même titre que les coquelicots et les bleuets par exemple, était omniprésent dans les cultures d’épeautre belge au 19e. Mais l’évolution des pratiques agricoles, à savoir le remplacement de la culture d’épeautre par le blé, la conversion des cultures en prairies pâturées et surtout l’amélioration technique du tri des semences céréales a conduit petit à petit à sa disparition totale des campagnes wallonnes et à l’extinction de l’espèce dans son milieu naturel. La dernière fois que le brome des Ardennes a été observé, c’était en 1935. Depuis 2021, il a fait son retour dans des parcelles d’Ychippe (Ciney) grâce à l’homme.

©Monmart

En 2005, le Jardin botanique de Meise (l’ancien Jardin botanique national) s’est lancé avec succès dans une expérience de germination du brome des Ardennes en laboratoire. Durant six ans, entre 2006 et 2012, 300.000 graines viables ont ainsi été récoltées en vue d’une potentielle réintroduction dans la nature. “Notre volonté de réintroduire cette espèce est arrivée aux oreilles du Département Nature et Forêt (DNF) à qui la commune de Ciney venait justement de confier la gestion de plusieurs parcelles pour un usage favorable à l’environnement. Un appel d’offres avec cahier des charges a ainsi été lancé à l’attention d’agriculteurs”, poursuit Julien Piqueray. Parmi les conditions : ne pas utiliser de pesticide et cultiver de l’épeautre.

Cédric et Pascal Bigneron, agriculteurs à mi-temps à Ychippe, les rencontraient et ont été sélectionnés. Ils géraient déjà des cultures présentes en réserve naturelle. “On a fait un premier test avec du brome épais, qui lui est toujours présent dans la nature. Comme ça fonctionnait, on a pu envisager la résurrection du brome des Ardennes”, explique Pascal Bigneron. En 2021, cette graminée a été réintroduite à petite échelle dans une de ses parcelles. Vu le succès, l’expérience a été rééditée à plus grande échelle cette année. “Sur une parcelle de 2Ha, on peut compter une moyenne de 2.000.000 d’épis de céréales et 7.000 plants de brome des Ardennes. C’est un équilibre qui tient la route”, ajoute Julien Piqueray.

La présence de cette plante messicole est surtout intéressante pour la biodiversité. Pour les agriculteurs cinaciens, ce brome des Ardennes ne va pas appauvrir ou enrichir leur récolte qui servira en grande partie à nourrir leurs animaux. “Cette plante sert essentiellement d’espèce parapluie, c’est-à-dire qu’au travers de sa préservation, une série d’autres organismes vont bénéficier des avantages de sa présence.”

L’ambition de Natagriwal est de réintroduire le brome des Ardennes dans d’autres parcelles wallonnes dans les prochaines années. “Pascal et Cédric vont conserver chaque année 10 % de leur récolte qu’ils vont mélanger à d’autres semences afin de gérer la présence de brome. Quand nous aurons les garanties que cela fonctionne bien et qu’aucun des deux bromes (épais et des Ardennes) ne prend le dessus sur l’autre, on pourra solliciter d’autres agriculteurs”, termine Julien Piqueray.