Une personne perd la vie dans un incendie à Anhée

Une personne a perdu la vie dans l'incendie d'une habitation survenu dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h00, rue Grande à Anhée, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Les secours des zones Dinaphi et Nage se sont rendus sur place avec deux citernes, une autopompe et un auto-élévateur. L’origine du sinistre est inconnue. Le gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d'électricité Orès et le bourgmestre d’Anhée, Luc Piette, se sont rendus sur place.