Lavaux-Sainte-Anne : le camp de la Compagnie Cassiopée tend vers le zéro déchet

Depuis plusieurs années, les différents mouvements de jeunesse prônent un maximum le zéro déchet. Sur les camps estivaux, la théorie est mise en pratique. Comme nous l'explique Alicia de Wilde, de la Compagnie Cassiopée. Leur stratégie : viser la consommation de produits locaux. "On se rend également directement à la boucherie et à la fromagerie, lorsque c'est possible on passe commande chez le boulanger, on achète les pâtes en packs de 10kgs, on favorise le vrac, etc. Pour ce camp, on a la chance que la Fraternité de Tibériade, notre propriétaire, nous donne également les légumes et œufs car ils en ont de trop."

Pour les goûters, les guides sont mises à contribution. "On demande qu'elles préparent quatre goûters pour 50 personnes, par patrouille, et on les met au congélateur ici. On évite ainsi les emballages et c'est fait maison".

Impossible néanmoins de n'avoir aucun déchet. Dans certains cas, il n'y a pas le choix. En trois semaines de camps, la moyenne tourne entre 3 et 4 poubelles. "En fonction des guides moins valides que l'on a, on a des langes et autres déchets du genre. Le zéro déchet , c'est impossible. Mais on fait au mieux."