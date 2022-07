Un don de 10.000 euros pour l'école libre communale de Houyet

Brico & BricoPlanit aident les écoles belges à rénover leurs bâtiments. Les chaînes de bricolage ont sélectionné 20 écoles parmi plusieurs centaines de candidatures. En plus des conseils prodigués par les spécialistes Brico et BricoPlanit au niveau local, ces écoles pourront choisir le matériel et les outils nécessaires à la réalisation de leur projet, pour une valeur de 10.000 euros.

À l'école primaire libre Communale de Houyet, on s'est déjà retroussé les manches. Des tipis ont été réalisés. Enfants, parnets et enseignants ont choisi de créer 3 tipis en bois pour aménager la zone extérieure de l’école et pour donner un coin calme aux enfants pendant les récréations. Cindy Defosset, directrice de l’école Communale d Houyet, explique : " Tous ensemble, avec le comité des parents et les enseignants, nous avons pu réaliser des tipis pour le plus grand bonheur des enfants. Car après tout, c'est pour cela que nous faisons ce métier."