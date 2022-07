Accueil Régions Namur Dinant - Ciney Les Jeux de la Vache de nouveau dans la place La 8e édition des Jeux de la Vache s’est déroulée ce 21 juillet à Ciney. S’en est suivi le concert du groupe Under the kitchen et le traditionnel feu d’artifice. Céline Colinet ©EDA

Les jeux de la vache sont enfin revenus sur la Place Monseu à Ciney, pour le plus grand bonheur du public et du bourgmestre, organisateur et animateur de l'événement, Frédéric Deville. Après deux années deCovid et dix ans d'existence, il s'agissait...