Un drive-vigne festival au Château de Bioul à Anhée

Le Château de Bioul, à Anhée, accueille ce 22 juillet, un nouveau festival centré sur le cinéma baptisé "Bioul National, un drive-vigne au château". Une première journée a déjà eu lieu hier à l'occasion du 21 juillet.

La trilogie "Kinshasa" du réalisateur Marc-Henri Wajnberg était au programme de ce festival. "Nous voulions mettre une personnalité belge du cinéma à l'honneur et j'ai pensé au travail de Marc-Henri Wajnberg sur les enfants en République Démocratique du Congo. Ce ne sont pas des films faciles. Ils sont engagés et il y a derrière un investissement humain colossal", explique le programmateur du festival, Eric Vauthier, par ailleurs programmateur cinéma et sommelier à la champagnothèque de Bruxelles.

L'idée lui est venue à la suite de la récente visite du couple royal au Congo, où le roi Philippe a présenté ses "plus profonds regrets pour les actes de violence et les souffrances infligées".

Le premier film de la trilogie, "Kinshasa Now", a été diffusé ce jeudi en réalité virtuelle, suivi de "Kinshasa Kids". Ce vendredi, c'est "I am a chance", d'une durée de 85 minutes qui sera diffusé sur un écran de cinq mètres placé dans une pelouse, au milieu des vignes, dès le coucher du soleil. "C'est une expérience patrimoniale, touristique et culturelle à laquelle les festivaliers vont participer", relève-t-on. Car cet événement vise également à aire découvrir le Château de Bioul et les produits qui y sont développés. "La volonté est de pérenniser ce festival dans les prochaines années et d'avoir, d'ici 10 ans, 30 séances et des milliers de spectateurs", conclut Eric Vauthier.