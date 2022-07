Le jumelage entre Hamois et Valgorge pourrait se terminer

La décision semble venir du côté français. Les pionniers disparaissent ou sont un peu fatigués et les jeunes ne sont plus portés vers ces jumelages qui datent de 30, 40 voire 50ans.

Hamois-Valgorge: plus de trente ans d’amitié et voilà que ce jumelage pourrait mourir de sa belle mort. La décision semble venir du côté français. Non que l’amitié se casse tout d’un coup, mais les pionniers disparaissent ou sont un peu fatigués et les jeunes ne sont plus portés vers ces jumelages qui datent de 30, 40 voire 50ans. Les exemples sont nombreux.

Les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas connu les débuts de l'Europe et avant, les affres de la guerre. "Ne jetons pas la pierre à nos jeunes qui n'ont pas connu les heures troubles, et même si l'actualité inquiète fortement, souhaitons-leur de vivre dans la paix pour longtemps encore", a dit le Premier échevin Pierre-Henri Roland, à l'occasion de la manifestation officielle traditionnelle.

Comment ce jumelage condruzien-ardèchois avait-il commencé? Cela se passait en 1991, lorsque le club de marche les Culs de jatte du Mauge se rendit à pied, en Ardèche, dire bonjour à une famille belge installée là-bas. Une épopée d’environ 850 km. Tous les deux ans, les jumeaux se rencontraient, une année à Hamois et l’autre, à Valgorge. Cinq fois, le chemin s’est fait à pied pour les courageux marcheurs de Hamois. Valgorge est une petite bourgade d’environ 400 âmes. Elle est à l’image de Hamois: rurale et agricole.

Si le jumelage s’éteint, il restera, néanmoins, quelque chose à Hamois: l’Espace Bocq et Beaume, du nom des deux rivières qui baignent l’une et l’autre localités jumelles. Il s’agit d’un joli coin situé à proximité de l’ancien moulin de Hubinne, inauguré, à l’occasion du 10e anniversaire du jumelage. Sur un coin de pelouse bien ombragée, on a érigé un petit massif de roches provenant de la Haie-Jadot, flanquées d’une fontaine. C’est convivial et intimiste, tout y pousse au calme et au repos.

"Par cet Espace, Hamois marque, chez lui, la présence de Valgorge. Au nom du conseil municipal, je vous remercie pour l'initiative", avait déclaré, à l'époque, M. Jouve, le premier adjoint au maire, tandis qu'André Lenoir, président des Culs de jatte du Mauge, annonçait la plantation prochaine, là, d'un châtaignier. Histoire de raffermir encore davantage le souvenir ardéchois.