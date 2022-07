Ciney: restaurant fermé pour cause de stupéfiants

Un restaurant situé au 52, rue du Centre à Ciney, fait l'objet d'une fermeture de quatre mois. Une décision prise par le bourgmestre, Frédéric Deville, après qu'un chien renifleur a découvert de la cocaïne.

Il semble bien qu’on ajoute à cela le fait qu’on y consommait des stupéfiants et, chose plus grave, alors que des serveurs sont mineurs. La décision qui a été prise est lourde: le bourgmestre Frédéric Deville, qui a la sécurité et la santé publique dans ses attributions, a décidé de fermer l’établissement pour une durée de 4 mois, c’est-à-dire jusqu’au 21 novembre prochain et une procédure judiciaire est en cours.

La décision a été prise sur base de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.