Le public aura accès à la piscine de Bellevue du 8 au 28 août

À la demande du conseiller communal Alexandre Gilain, une somme de 30.000€ avait été inscrite au budget 2022 afin de mettre la piscine du Collège de Bellevue à disposition du public durant l’été.

Ce dernier a bossé sur ce dossier, désormais bouclé, et du concret peut désormais être proposé aux Dinantais et habitants des communes voisines. En effet, la piscine du Collège de Bellevue sera ouverte au grand public, du 8 au 28 août. Enfin. "Jusqu'à présent, la piscine était logiquement utilisée à titre privé par l'école et pouvait par ailleurs être louée, lors de certaines plages horaires, par des groupes comme pour la pratique de l'aquagym. Cela fonctionnait principalement par des locations d'heure", explique le bourgmestre Thierry Bodlet.

Durant ces trois semaines d'août, la piscine sera ouverte "toute" la journée : du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 ; le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00. Rayon tarif, comptez 2,50€ pour toute personne domiciliée dans la commune et 3€ pour toute personne extérieure. "Nous avons négocié un package complet avec le Collège de Bellevue qui se chargera de la billetterie, du nettoyage, des maîtres nageurs, etc. On paye donc la mise à disposition d'un service pour un montant de 89€/h. Le budget, pour les trois semaines, est de 14.000€. Maintenant, on a une idée de ce que cela représente financièrement."

Cette ouverture permanente au grand public servira de test pour la commune. Les demandes d’accès à un bassin sont nombreuses et récurrentes. Mais sans garantie que la fréquentation sera proportionnelle. Or, on sait que le coût de fonctionnement d’une piscine est important, voire impayable pour une commune telle que Dinant. Ce système de mise à disposition de la piscine de Bellevue pourrait donc être une bonne solution pour les années à venir. En fonction des chiffres de ce mois d’août, cette location pourrait être étendue à d’autres périodes de l’année.