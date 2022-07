Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus sur place avec une citerne et une pompe 4x4 pour maîtriser l'incendie.

Une crevaison provoque un feu de talus entre Dinant et Onhaye

La météo un peu plus fraîche de ces derniers jours ne change en rien l'état de sécheresse de la végétation. Après un hectare de champ parti en fumée lundi à Havelange, c'est dans un talus qu'un incendie s'est déclaré ce mardi en début de soirée, sur la N97 entre Dinant et Onhaye, direction Philippeville. A l'origine de ce feu : une crevaison dont un semi-remorque a fait l'objet. Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus sur place avec une citerne et une pompe 4x4 pour maîtriser l'incendie.