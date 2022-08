Elle fait référence à une démarche volontaire par laquelle une institution valide la qualité et la sécurité de son fonctionnement, ses processus et ses pratiques.

La qualité et la sécurité des soins et services dispensés par le CHU UCL Namur récompensées par une accréditation or

L’Accréditation Canada International (ACI) a décerné une accréditation niveau or au CHU UCL Namur. Cette accréditation des établissements de santé est un programme d’évaluation externe réalisé par des experts neutres selon des normes d’excellence consacrées aux soins de santé et aux services sociaux. Elle fait référence à une démarche volontaire par laquelle une institution valide la qualité et la sécurité de son fonctionnement, ses processus et ses pratiques. Basée notamment sur l’évaluation de plus de 2.000 critères, elle récompense le travail réalisé par l’ensemble des collaborateurs du CHU, tous métiers confondus.

Cette reconnaissance survient après un premier cycle entamé en 2018. Elle concerne les quatre sites hospitaliers du CHU UCL Namur (Dinant, Godinne, Sainte-Elisabeth et le Foyer Saint-François), ses quatre policliniques (Erpent (2), Ciney et Givet), la Résidence Sainte-Anne de Dinant et les ses deux crèches de Dinant et Godinne. « Soulignons l’exclusivité en Europe de l’obtention d’une accréditation simultanée pour les activités hospitalières et pour un réseau intégré de soins et de services (maisons de repos et de soins, crèches et policliniques) ainsi que l’exclusivité mondiale de l’obtention d’une accréditation pour le secteur de la petite enfance », indique le CHU.