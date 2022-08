Chemin de Fer du Bocq : "30 ans d’exploitation, c’est symbolique"

L’ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme (PFT) organise les 13, 14 et 15 août sa Fête du Rail. Un événement particulier pour les 30 ans d’exploitation.

Comme chaque année à cette période, l'ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme (PFT) qui exploite le Chemin de Fer du Bocq organise les 13, 14 et 15 août sa Fête du Rail, un événement qui fera la part belle aux machines de l'asbl mais aussi à des locomotives invitées. Cette année sera néanmoins particulière pour l'association qui fête les 30 ans de l'exploitation de cette ligne ferroviaire. "C'est symbolique, on veut marquer le coup. Il ne nous reste plus que 5km à remettre en état pour avoir une ligne complète jusqu'à Yvoir alors qu'on est parti d'une ligne qui n'avait plus rien pour elle, qui était quasiment inexploitable", explique Alexandre de Geradon, responsable presse pour l'ASBL.

Cette année, une affiche inédite a été concoctée. Deux anciennes locomotives à vapeur industrielles seront notamment présentes. "Des locomotives qui étaient principalement utilisées dans les ports ou charbonnages. Elles sont plus petites que les locomotives de ligne dans lesquelles les voyageurs avaient l'habitude de monter. L'une des deux est de construction belge et est déjà venue sur notre ligne. Pour l'autre, qui vient de Hollande, c'est une première." Une locomotive Diesel parcourant le réseau belge pour des essais (la DE18 Hybride) sera également présente. "Une locomotive dernier cri faite pour tirer des longs wagons de marchandises. Ça sera l'occasion de mettre en parallèle des locomotives de 1920 et de 2020."

D’autres machines telles qu’une 5404 "Nez-Rond" de la +SNCB-Patrimoine et deux locomotives Diesel Belge du type 55 circuleront également. Deux locomotives électriques modernes, deux locomotives diesel modernes ainsi qu’une rame de 3 voitures voyageurs de type i10 seront par ailleurs exposées dans les gares de Ciney et de Spontin.

À l'occasion des 30 ans d'exploitation, un train "Bar" circulera tout au long du week-end et des voitures "Bar/disco" et "Restaurant" de la SNCB seront en gares de Ciney et Spontin. "Dans nos gares, des activités hors monde ferroviaire seront prévues : bourse, simulateur de conduite de train, présence de pompiers ou ouverture du château de Spontin."

Enfin, pour les photographes amateurs et professionnels, le traditionnel "Safari Photo" (sur inscription) sera organisé le 12 août en marge de la Fête du Rail.