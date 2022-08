Accueil Régions Namur Dinant - Ciney La fête de jardins gallo-romain s désormais "remarquables" Les jardins de l’archéoparc de Malagne sont depuis peu reconnus comme remarquables. Le 14 août, diverses animations permettront de les découvrir ou de les redécouvrir. EMMANUEL WILPUTTE ©Eda - Jean-Pol Sedran

Des jardins et un potager comme il devait en exister sur le site de la villa gallo-romaine de Malagne entre le Ier siècle de notre ère et bien plus tard. Jusqu’à la chute de l’empire romain. Il ne reste que les ruines de ce qui fut une exploitation agricole et la demeure de hauts dignitaires, sans nul doute. Une bâtisse de 100 mètres de long disposant de thermes, imaginez. Aucune trace écrite...